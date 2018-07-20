Бой Емельяненко – Соннен состоится 13 октября в Нью-Йорке

Бой 1/2 финала "Гран-при" Bellator в тяжелом весе между россиянином Федором Емельяненко и американцем Чейлом Сонненом пройдет 13 октября в Нью-Йорке, сообщает Newsday. По информации источника, поединок пройдет на арене Nassau Coliseum на следующий день после другого полуфинала, в котором встретятся американцы Райан Бейдер и Мэтт Митрион (арена Mohegan Sun , Анкасвилл, штат Коннектикут).

В активе Емельяненко 43 боя, в которых он одержал 37 побед (28 – досрочно), потерпев 5 поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся. Соннен провел 35 поединков (30 побед и 15 поражений).