Бой Емельяненко с Сонненом пройдет в сентябре

Полуфинальный поединок Гран-при Bellator в тяжелом весе между российским бойцом Федором Емельяненко и американцем Чейлом Сонненом планируется на сентябрь этого года. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Bellator, предполагемое место проведения боя – США.

Напомним, что 29 апреля Емельяненко победил американца Фрэнка Мира в первом раунде на четвертьфинале Гран-при Bellator. 41-летний Соннен в четвертьфинале победил американца Куинтона Джексона. Всего на его счету 30 побед и 15 поражений в ММА.

За свою карьеру 41-летний Емельяненко провел 43 боя и победил в 37, в 28 из которыз – досрочно. Еще один поединок был признан несостоявшимся.