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Бой Ахмедов - Веттори завершился ничьей


Россиянин Омари Ахмедов сразился с итальянцем Марвином Веттори в рамках турнира UFC 219. Поединок завершился ничьей большинством судейских голосов.

Напомним, центральным боем вечера станет поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым​ и бразильцем Эдсоном Барбозой. "СЭ" проведет трансляцию этого боя, который начнтеся около 7.30 по московскому времени. 

Трансляция боя Нурмагомедов – Барбоза. Видео

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