Бой Ахмедов - Веттори завершился ничьей

Россиянин Омари Ахмедов сразился с итальянцем Марвином Веттори в рамках турнира UFC 219. Поединок завершился ничьей большинством судейских голосов.
Напомним, центральным боем вечера станет поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и бразильцем Эдсоном Барбозой. "СЭ" проведет трансляцию этого боя, который начнтеся около 7.30 по московскому времени.
Трансляция боя Нурмагомедов – Барбоза. Видео
Fights in 4D?! YES PLEASE! Check out @MarvinVettori land this knee in #4DReplay #UFC219 pic.twitter.com/kiuUkloUfk– UFC (@ufc) 31 декабря 2017 г.