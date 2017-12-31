Бой Ахмедов - Веттори завершился ничьей

Россиянин Омари Ахмедов сразился с итальянцем Марвином Веттори в рамках турнира UFC 219. Поединок завершился ничьей большинством судейских голосов.

Напомним, центральным боем вечера станет поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым​ и бразильцем Эдсоном Барбозой. "СЭ" проведет трансляцию этого боя, который начнтеся около 7.30 по московскому времени.

Трансляция боя Нурмагомедов – Барбоза. Видео