Борис Бурзиев: "В возможном бою с Макгрегором я бы ставил на Нурмагомедова"

Вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев отметил, что у бойца Хабиба Нурмагомедова нет достойных соперников в UFC. Сегодня россиянин победил американца Майкла Джонсона, одержав свою 24-ю победу на в профессионалах. После поединка Нурмагомедов заявил, что готов к бою с чемпионом UFC Конором Макгрегором.

- Как на фаворита в возможном бое с Макгрегором, я бы, конечно, ставил на Хабиба, - приводит "Р-Спорт" слова Бурзиева. - Здесь играет роль его серия непобежденная в 24 боя и его кондиции, тот уровень доминирования. Заметьте, все бои, которые он провел в UFC, даже те, которые он выиграл решением, он выиграл с подавляющим преимуществом. Реально достойной "оппозиции" в лиге, если он выйдет в той форме, в которой он вышел вчера, нет. Никто не сможет ему противостоять. Все понимают, что может начаться этап раскрутки такого громкого "титульника" с Макгрегором. И мы в свою очередь будем чем возможно помогать.

Макгрегор, с одной стороны, как курица, несущая золотые яйца, но, с другой стороны, UFC любит большие громкие противостояния. Все зависит во многом от того, как сейчас оба спортсмена себя поведут. Посмотрим, как пойдет раскрутка, ведь многие бойцы добиваются титульных боев не только своими спортивными успехами, но и активностью в масс-медиа. Если они обстановку накалят до того состояния, когда этот бой действительно станет финансово интересен организации, не думаю, что UFC упустит возможность провести такой громкий бой.