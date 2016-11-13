Борис Бурзиев: "Бой Нурмагомедова с Макгрегором - лучший момент для выхода UFC в РФ"

Вице-президент Союза смешанных боевых единоборств России Борис Бурзиев заявил, что после слов Хабиба Нурмагомедова о желании провести бой с Конором Макгрегором, этот поединок стал самым ожидаемым в том числе и для зрителей из США. Бурзиев отметил, что в последних боях Нурмагомедову противостояли топ-соперники.

– Если обратить внимание на то, как вел себя Хабиб во время и после боя, то заявление, которое он сделал, – это выход на уровень медийных топов UFC, – цитирует "Р-Спорт" Бурзиева. – Если оценивать не только по спортивным, бойцовским качествам, а по медийности, по его потенциалу продажи платных трансляций, я думаю, сейчас Хабиб, в том числе и для Америки, – это наиболее ожидаемый противник Конора, тем более сейчас после такого выступления и такого прорыва. Действительно этот бой можно назвать прорывом, он очень много этим боем доказал.

По ажиотажу и потенциалу в раскрутке бой Макгрегора с Хабибом, в том числе и для UFC является очень интересным, к тому же, никогда не было лучшего момента для выхода UFC на российский рынок. Несмотря на то, что турнир прошел в Нью-Йорке, он такой большой резонанс получил в России. Наверное, он в некотором роде изменил ситуацию на рынке ММА в России, потому что до сих пор в организации не было героя масштаба того же Макгрегора.

После сегодняшнего боя, после сегодняшнего выступления Хабиб очень много пресечет разговоров о том, что у него не было достойной оппозиции. Последние два боя, которые он провел – это бойцы из топ-10, один из которых бывший чемпион.