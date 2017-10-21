"Большой" Джон Маккарти: "Мусаси выиграл второй раунд"

Легендарный рефери MMA "Большой" Джон Маккарти встал на защиту судей боя между Александром Шлеменко и Гегардом Маккарти в рамках турнира Bellator 185. Арбитры приняли решение присудить победу Маккарти, что вызвало недовольство болельщиков.

"Термин "был ограблен" в наши дни стал чересчур либеральным. Независимо от того, кто победил, поединок был равный. Особенно во втором раунде", - написал комментатор Джимми Смит в Твиттере.

"Прости, Джимми, но Гегард победил во втором раунде", - выразил мнение "Большой" Джон Маккарти.