Бои UFC вдохновили создателей кроссовок

В честь своего 25-летия UFC совместно с Reebok Classic подготовили коллаборацию на базе классических кроссовок Workout Plus, выпущенных в 1986 году специально для тренировок в зале.

Кроссовки изготовлены из премиальной кожи, используемой в производстве перчаток, в которых выступают бойцы. Также всех поклонников единоборств ждет еще один сюрприз – съемная стелька с коллажированным принтом из плакатов самых известных боев за историю UFC.

В этой лимитированной серии было выпущено 1993 пары – именно в этом году был основан UFC. Коллаборация UFC х Reebok Workout Plus эксклюзивно представлена с 19 октября в розничных магазинах, а также в официальном онлайн магазине www.reebok.ru