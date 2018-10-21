Бои Шлеменко и Емельяненко запланированы на 15 декабря в Екатеринбурге

Поединки российских бойцов смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко и Александра Шлеменко запланированы на 15 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира RCC.

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Шлеменко в октябре в США проиграл соотечественнику Анатолию Токову в своем последнем бою по контракту с Bellator. Для 34-летнего россиянина это поражение стало третьим подряд. Всего в активе Шлеменко 56 побед при 12 поражениях. Емельяненко одержал 28 побед при семи поражениях и ничьей. Под эгидой RCC 37-летний боец уже провел два боя.

- Турнир запланирован на 15 декабря, он будет проходить в "Екатеринбург-Экспо", где состоялся четвертьфинал (Всемирной боксерской) суперсерии (WBSS), - приводит "РИА Новости" с ообщение пресс-службы промоутерской компании. - Это будет яркое завершение года. Запланировано на данный момент два главных боя: у Александра Шлеменко и Александра Емельяненко. Соперники сейчас определяются.