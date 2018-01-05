Боец UFC разозлился на Жан-Клода Ван Дамма из-за случайного удара ногой по лицу

Известный актер Жан-Клод Ван Дамм недавно посетил один из залов для бойцов MMA, где решил продемонстрировать экс-чемпиону UFC Коди Гарбрандту технику ударов ногами. Однако 57-летний Ван Дамм не рассчитал дистанцию и угодил Гарбрандту в лицо.

26-летний спортсмен был взбешен инцидентом и отказался общаться с актером после этого. Позже другой боец UFC Юрай Фейбер сумел помирить Ван Дамма и Гарбрандта.