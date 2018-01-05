00:18 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Боец UFC разозлился на Жан-Клода Ван Дамма из-за случайного удара ногой по лицу

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Известный актер Жан-Клод Ван Дамм недавно посетил один из залов для бойцов MMA, где решил продемонстрировать экс-чемпиону UFC Коди Гарбрандту технику ударов ногами. Однако 57-летний Ван Дамм не рассчитал дистанцию и угодил Гарбрандту в лицо.

26-летний спортсмен был взбешен инцидентом и отказался общаться с актером после этого. Позже другой боец UFC Юрай Фейбер сумел помирить Ван Дамма и Гарбрандта.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Abuelito

Я рад до ушей, что Гарбрандта ТиДжей Дилашоу ОПУСТИЛ на землю!!! Такие как он, девочки, ВЕЧНО обижающиеся, должны знать свое место!!!)))Хотя как боец он крут) Но Дилашоу КРУЧЕ!)))

02:42

rashlim

Какие все нежные стали...

00:53