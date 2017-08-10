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Боец UFC Намаюнас снялась обнаженной для журнала (18+)

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Боец UFC Роуз Намаюнас, выступающая в наилегчайшем весе, снялась обнаженной для журнала Women’s Health. 25-летняя американка разместила снимок в своем Инстаграме. Отметим, что спортсменка стала первой моделью спецвыпуска Naked Issue.

Отметим, что проект, в котором участвовала Намаюнас, называется "Naked in 3 Words". По замыслу организаторов, планируется съемка моделей-женщин с разными антропометрическими данными.

Напомним, американка дебютировала в UFC в октябре 2015 года. С того момента Намаюнас провела 6 боев, одержав 5 побед и потерпев одно поражение. Планируется, что ее соперницей по ближайшему бою станет представительница Польши Йоанна Енджейчик. Дата поединка не определена.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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romy4_84

так это парень

11:22

Долго наблюдал за идиотами на эт

Это в ИТЛ снимали?

10:47

Millwall82

Стремная какая.

10:45