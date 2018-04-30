Боец UFC Куницкая раскритиковала российских болельщиков за негатив

Боец UFC Яна Куницкая в Инстаграме выразила недовольство критикой российских спортсменов со стороны соотечественников. В частности, она возмутилась критикой в адрес Федора Емельяненко после его победы над Фрэнком Миром.

"Мне кажется, россияне, выступающие в ММА, имеют самую худшую поддержку соотечественников. Если вы откроете Инстаграм Хабиба Нурмагомедова, то весь негатив будет именно на русском языке. Меня очень радуют мои поклонники, столько приятных слов и поддержки ежедневно, но бывает, и очень неприятные вещи пишут, и, как ни странно, 100 процентов этих сообщений именно от россиян. И вот сейчас Федор... Страшно читать. Это, наверное, от зависти? Разве нормальный человек будет поливать грязью соотечественника, который, к примеру, только что стал чемпионом UFC?" - написала Куницкая.