Боец UFC Куницкая раскритиковала российских болельщиков за негатив

Боец UFC Яна Куницкая в Инстаграме выразила недовольство критикой российских спортсменов со стороны соотечественников. В частности, она возмутилась критикой в адрес Федора Емельяненко после его победы над Фрэнком Миром.
"Мне кажется, россияне, выступающие в ММА, имеют самую худшую поддержку соотечественников. Если вы откроете Инстаграм Хабиба Нурмагомедова, то весь негатив будет именно на русском языке. Меня очень радуют мои поклонники, столько приятных слов и поддержки ежедневно, но бывает, и очень неприятные вещи пишут, и, как ни странно, 100 процентов этих сообщений именно от россиян. И вот сейчас Федор... Страшно читать. Это, наверное, от зависти? Разве нормальный человек будет поливать грязью соотечественника, который, к примеру, только что стал чемпионом UFC?" - написала Куницкая.
Мне кажется Россияне выступающие в ММА имеют самую худшую поддержку соотечественников. Если вы откроете Инстаграм @khabib_nurmagomedov , то весь негатив будет именно на русском языке. 💭 меня очень радуют мои поклонники, столько приятных слов и поддержки ежедневно, но бывает и очень не приятные вещи пишут и как не странно 100% этих сообщений именно от 🇷🇺 и вот сейчас Фёдор .... страшно читать. Это наверно от зависти? Разве нормальный человек будет поливать грязью соотечественника который к примеру только что стал чемпионом @ufc 😒 🇺🇸It seems like the Russians MMA fighters have the worst support of their country.If you open the Instagram @khabib_nurmagomedov, then all the negative will be in Russian. 💭 I am very pleased with my fans, so many good words and support daily, but sometimes very bad things are written and it's not strange that 100% of these messages come from 🇷🇺 and now Feodor .... it's terrible to read. Is it because of envy? Is a normal person will pour dirt on a compatriot who, for example, just became a champion @ufc 😒
ion
Про таких, как Васп она и говорит)
18:43
wasp00000
Ещё бы!Приглашают мешков,наполненных,кое чем,и,естественно легко их побеждают!!Какому зрителю понравится эта постанова!!!
18:18
Pawlusha
Федя поднадоел. Да и смотреть на мордоворотов безмозглых совсем не в духе времени. А уж потные тётки ,валяющиеся на полу без мужиков- это вообще отстой.
17:54
Levbereg
Всё правильно говорит девочка. Но зачем только девушкам драться?
17:52