19:48 23 декабря | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Боец UFC Кристина Жустину сдала положительный допинг-тест

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Боец UFC Кристина Жустину извинилась перед своими болельщиками за положительный допинг-тест, сообщает BBC. В крови 31-летней спортсменки был найден препарат спиронолактон, который принимается при сердечной недостаточности, циррозе печени и асците.

– Я была протестирована 14 раз с того момента, как помогала программе УСАДА, и никогда у меня не было замечено ничего подобного, – цитирует BBC Жустину. – Я прошу прощения у своих болельщиков за то, что произошло.

После инцидента Жустину заявляла, что уведомила УСАДА о применении этого препарата в рамках терапевтических исключений. На счету бразильянки всего две победы в UFC.

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