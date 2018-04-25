Боец UFC Ковингтон нанял вооруженную охрану

Боец UFC Колби Ковингтон рассказал, что нанял охрану, которая будет защищать его от агрессивных соперников и фанатов за пределами октагона. Американец известен своими резкими даже по мерам UFC заявлениями.

Так, в октябре 2017 года после боя с бразильцем Демианом Майей в Сан-Паулу американец кричал местным фанатам, что "Бразилия – это помойка, а вы все грязные животные". Позже Ковингтон повздорил с бойцом Фабрисиу Вердумом, который швырнул ему в лицо бумеранг. Также боец обещал избить Хабиба Нурмагомедова в России.

– Мы уже приняли меры по этому вопросу. У моего агента куча денег, так что он нанял команду охранников, – цитирует MMAJunkie Ковингтона. – Теперь на всех мероприятиях со мной будет вооруженная охрана. В конце концов, мы профессиональные бойцы, надо прекращать вести себя как уличные головорезы.

В UFC Ковингтон провел 14 боев, выиграв 13 из них и проиграв лишь раз.