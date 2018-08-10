Боец ММА зарезан собственным ножом в ночном клубе

Чемпион Узбекистана по ММА, участник Азиатских игр Джамшид Кенжаев был убит в ночном клубе в Ташкенте, информирует Uznews.

Молодой человек пришел в клуб "Аурум 898" в Юнусабадском районе Ташкента в ночь с 8 на 9 августа и попытался пронести в здание нож, но на пути у него встал охранник. Произошел конфликт, в результате которого спортсмен получил смертельные ножевые ранения и скончался в больнице.

В настоящее время Отделом по расследованию особо тяжких преступлений прокуратуры Ташкента проводятся необходимые следственные действия.