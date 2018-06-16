Боец ММА сломал руку в бою за чемпионский титул М-1 Challenge

Белорус Артем Дамковский получил досадную травму в бою с россиянином Дамиром Исмагуловым за чемпионский титул в легком весе. Поединок стал главным событием международного турнира M-1 Challenge 94, состоявшегося в Оренбурге.

На 4-й минуте после мощного удара левой в голову Дамковский почувствовал резкую боль в руке, не позволившую ему продолжить встречу.

"Огромное спасибо моему сопернику. Я давно хотел померяться силами с Артемом, желаю ему скорейшего выздоровления. Пусть приходит, я буду рад снова разделить с ним рэйдж. Этот бой вы еще увидите, очень сильно этого хочу", – заявил сразу после боя Исмагулов.

Технические результаты турнира M-1 Challenge 94:

до 70,3 кг: Дамир Исмагулов (Россия) победил Артема Дамковского (Белорусия) техническим нокаутом (травма руки). Раунд 1;

до 70,3 кг: Роман Богатов (Россия) победил Раула Тутараули (Грузия) удушающим приемом. Раунд 2;

до 84 кг: Валерий "Русский Молот" Мясников (Россия) победил Михаила Рагозина (Россия) раздельным решением судей. Раунд 3;

до 70,3 кг: Рубенилтон Перейра (Бразилия) победил Бактыбека Уулу Октома (Кыргызстан) техническим нокаутом (остановка боя врачом). Раунд 1;

до 77,1 кг: Максим Грабович (Россия) победил Юхо Валамаа (Финляндия) единогласным решением судей.;

свыше 93 кг: Максим Якобюк (Россия) победил Маркуса Винициуса "Гору" Лопеса (Бразилия) техническим нокаутом. Раунд 2;

до 54 кг: Асия Клютова (Россия) победил Зейну Крантич (Босния и Герцеговина) техническим нокаутом. Раунд 3;

до 56,7 кг: Кирилл Фоменков (Россия) победил Димитара Костова (Болгария) удушающим приемом. Раунд 1;

до 84 кг: Владимир Трусов (Россия) победил Леонардо Синиса (Греция) единогласным решением судей;

до 65.8 кг: Суксаван "Йода" Хампасат (Франция) победил Гегама Варданяна (Армения) удушающим приемом. Раунд 1.