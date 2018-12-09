22:16 | Единоборства / ММА — ММА

Боец ММА нокаутировал соперника за четыре секунды

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Самый быстрый нокаут в истории турнира Shamrock FC 313 совершил американский боец Шейн Маккей. Он "выключил" своего соперника Джошуа Тейлора спустя четыре секунды после начала первого раунда.

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