Боец ММА нокаутировал соперника за четыре секунды

Самый быстрый нокаут в истории турнира Shamrock FC 313 совершил американский боец Шейн Маккей. Он "выключил" своего соперника Джошуа Тейлора спустя четыре секунды после начала первого раунда.

Shane McKay earns the fastest KO in @Shamrock_FC history in an UNBELIEVABLE 4 seconds. My God... #ShamrockFC313 @FloCombat pic.twitter.com/1gGSNvsr47 – Shamrock FC (@Shamrock_FC) 9 декабря 2018 г. Маккей ударил своего соперника сразу после приветственного касания, и этого оказалось достаточно для победы. На том же турнире состоялся еще один скоротечный поединок, который продлился 9 секунд. Джейкоб Тралл отправил Диллона Толберта в технический нокаут.