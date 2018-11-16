Боец MMA, который курил марихуану. Ник Диас вернется в UFC в 2019 году

Боец в полусреднем весе Ник Диас вновь примет участие в поединке, сообщает ESPN. Американский спортсмен проведет бой против Хорхе Масвидала в рамках турнира UFC 235 в Лас-Вегасе.

Поединок между Диасом и Масвидалом пройдет 2 марта 2019 года. Бойцы дали предварительное согласие на схватку, но контракт на бой еще не подписан.

35-летний Диас одержал 26 побед и 9 поражений в MMA. 34-летний Масвидал выиграл 32 боя и проиграл 13 встреч.

Ник Диас не выступал в UFC с января 2015 года. Тогда он встретился с Андерсоном Силвой, которому уступил по очкам. Однако результат того поединка был аннулирован из-за положительного теста американца на марихуану и проваленного допинг-теста Силвой.