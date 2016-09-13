16:51 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Боец ММА Бибулатов пострадал в ДТП в Наурском районе Чечни

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Боец ММА бойцовского клуба "Ахмат" Магомед Бибулатов пострадал в ДТП, которое произошло в Наурском районе Чечни. В результате аварии погиб советник главы Чечни по силовому блоку полковник Юрий Торшин, также пострадал командир СОБР "Терек" полковник Абузайд Висмурадов. Об этом сообщает портал "Кавказский узел".

Трехколесный мотоцикл Harley-Davidson, которым управлял Торшин, врезался во внезапно упавший перед ним другой мотоцикл. Полковник ФСБ в отставке пытался сманеврировать, но не справился с управлением и погиб.

 

Дополнительная информация

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/289171/

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