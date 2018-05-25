Билеты на турнир UFC в Москве поступят в продажу на следующей неделе

На следующей неделе начнется продажа билетов на UFC Fight Night в Москве. Турнир пройдет в "Олимпйиском" 15 сентября.

Члены UFC Fight Club уровней Ultimate и Elite получат доступ к предварительной продаже билетов в среду, 30-го мая в 10.00 по московскому времени.

Состав участников турнира пока не анонсирован. Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что первый в истории организации турнир в России, скорее всего, пройдет без чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов: "Выступлю в России, если это будет основное шоу UFC"