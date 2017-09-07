Bellator раздаст пять тысяч фигурок Емельяненко перед боем Хендерсон - Фрейре

Организаторы турнира Bellator 183, который пройдет в Сан-Хосе 23 сентября, заготовили пять тысяч фигурок бойца ММА Федора Емельяненко, сообщает пресс-служба Bellator. Они будут розданы болельщикам перед боем Дэна Хендерсона и Патрисиу Фрейре.

Статуэтки получат болельщики, которые приобретут билеты на этот поединок. Кроме того, сам россиянин встретится с фанатами.