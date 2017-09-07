Bellator раздаст пять тысяч фигурок Емельяненко перед боем Хендерсон - Фрейре

Организаторы турнира Bellator 183, который пройдет в Сан-Хосе 23 сентября, заготовили пять тысяч фигурок бойца ММА Федора Емельяненко, сообщает пресс-служба Bellator. Они будут розданы болельщикам перед боем Дэна Хендерсона и Патрисиу Фрейре.
Статуэтки получат болельщики, которые приобретут билеты на этот поединок. Кроме того, сам россиянин встретится с фанатами.
Hey San Jose! We have an absolutely glorious limited edition giveaway for you on SEP 23! #Bellator183– Bellator MMA (@BellatorMMA) 6 сентября 2017 г.
DETAILS: https://t.co/F8xLSg0u1P pic.twitter.com/3mAkvPZTZG