14:35 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Бату Хасиков: "Трансляция детских боев без защитной экипировки вредит имиджу единоборств"

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Рамзан КАДЫРОВ (слева) и Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО.Детские бои. Кто прав - Кадыров или Емельяненко?

Многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков считает, что детские соревнования по смешанным единоборствам необходимо проводить только в специальной защитной экипировке. По его словам, организаторы Гран-при WFCA "Ахмат", после которого разгорелся скандал из-за участия в поединках несовершеннолетних, должны были заранее учесть этот момент.

– Я положительно отношусь к детским соревнованиям по единоборствам, – сказал Хасиков. – Они воспитывают в ребенке мужество и чувство ответственности за свои силы. Но, по моему личному мнению, дети при этом должны быть в защитной экипировке – в шлемах и защитных накладках на ногах. Думаю, специалисты телеканала "Матч Боец" должны были предупредить об этом организаторов турнира. В защитной экипировке детские бои выглядели бы намного человечнее. Детские бои же без защитной экипировки скорее вредят имиджу единоборств. (Борис КРИВИН)

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