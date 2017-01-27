14:13 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Багаутинов уволен из UFC

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Российский боец Али Багаутинов уволен из UFC, сообщает ТАСС. Спортсмен провалил допинг-тест после титульного боя с американцем Деметриусом Джонсоном и был дисквалифицирован на год. В организме Багаутинова был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

Багаутинов подписал контракт на выступление в UFC в 2013 году. Поражение в бою с Джонсоном стало первым для него в UFC. Всего же на счету россиянина, являющегося двукратным чемпионом мира по боевому самбо, 17 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и потерпел четыре поражения.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3977498

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