Автобиография Нурмагомедова выйдет до конца 2018 года

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сказал, что его автобиография будет опубликована и поступит в продажу до конца 2018 года. Российский боец смешанного стиля отметил, что книга готова на 90 процентов.

– Мы сейчас думаем, как ее (книгу) развивать, продавать и так далее. Есть много мыслей, – цитирует ТАСС Нурмагомедова. Где-то к концу мая будет уже конкретная информация. Но, бог даст, в этом году поступит в продажу.

Книга на 90 процентов уже завершена. Осталась процентов на 10 работа.

Напомним, Нурмагомедов стал чемпионом UFC в начале апреля, победив американца Эла Яквинту решением судей. В общей сложности на его счету 26 побед и ни одного поражения в ММА.