Автобиография Нурмагомедова поступит в продажу 10 декабря

Автобиографическая книга чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова поступит в продажу 10 декабря. Об этом сообщил соавтор книги Заур Курбанов.

Нурмагомедов официально представит свою книгу 26 ноября в Москве. Ранее боец объявлял о завершении работы над книгой под названием Khabib Time.

Спортсмен и Курбанов работали над книгой в течение двух лет. Нурмагомедов удерживает пояс чемпиона UFC в легком весе с апреля 2018 года, всего в его активе 27 боев по правилам смешанных единоборств, во всех он одержал победы.