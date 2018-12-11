Автобиография Нурмагомедова будет переведена на шесть языков

Соавтор автобиографии Хабиба Нурмагомедова Заур Курбанов сообщил, что книга будет переведена на шесть иностранных языков. В том числе на английский, арабский и турецкий.

- Мы уже начали работу по переводу. Ориентировочно к началу февраля получим перевод на английский язык, потому что книгу ждут и в англоговорящих странах, - приводит ТАСС слова Курбанова. Ориентировочно к марту получим [переводы] на все три языка.

Книга будет [переведена] на пять языков - английский, арабский, китайский, хинди и турецкий, - сказал собеседник агентства. - Еще мы задумываемся о шестом - португальском, потому что у Хабиба четыре бразильца в послужном списке. Хочется, чтобы и бразильцы прочитали и узнали о Хабибе.

Нурмагомедов презентовал автобиографию под называнием Khabib Time 26 ноября в Москве. Книга состоит из более чем 300 страниц, она поступила в продажу 10 декабря. Спортсмен и Заур Курбанов работали над ней в течение двух лет.