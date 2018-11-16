Автобиография Хабиба. Сколько в ней будет глав и как долго она писалась?

Соавтор автобиографии российского бойца Хабиба Нурмагомедова – Заур Курбанов – рассказал "СЭ" основные факты о книге, презентация которой состоится 26 ноября.

В автобиографии 320 страниц и 50 глав; 2 года – ровно столько ушло на написание книги; 20 тысяч экземпляров – первоначальный типаж автобиографии; книга была полностью вычитана отцом Хабиба – Абдулманапом Нурмагомедовым; последняя глава книги посвящена бою с Конором Макгрегором.

Хабиб Нурмагомедов – первый обладатель чемпионского пояса UFC из России. Уроженец Дагестана завоевал пояс в апреле этого года, победив американца Эла Яквинту. В октябре Нурмагомедов защитил титул в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. (Илья Андреев)