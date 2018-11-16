Автобиография Хабиба. Что там будет о Макгрегоре и ждать ли продолжения книги?

Планируется издание второй части автобиографии российского бойца Хабиба Нурмагомедова, работа над ней уже ведется. Об этом "СЭ" рассказал соавтор книги Заур Курбанов.

Первая же часть, которая будет представлена 26 ноября, заканчивается главой о бое Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором.

– Книга была готова к печати 15-17 сентября текущего года, – рассказал Курбанов. – Первоначально мы планировали главой о бое с Макгрегором начать вторую часть, работа над которой уже ведется, но Хабиб в итоге принял решение завершать ею – этой самой главой, первую часть.

Хабиб Нурмагомедов – первый обладатель чемпионского пояса UFC из России. Уроженец Дагестана завоевал пояс в апреле этого года, победив американца Эла Яквинту. В октябре Нурмагомедов защитил титул в поединке с Макгрегором. (Илья Андреев)