Атай Джамбулатов: "Сказал Абдурахимову, потерпи, надо забыть про боль и драться до конца"

Тренер российского бойца Шамиля Абдурахимова Атай Джамбулатов считает, что попросил своего подопечного драться до конца в главном бою вечера UFC, несмотря на травму руки. Тем не менее, поединок завершился поражением россиянина. Напомним, что сразу после боя российского спортсмена доставили в клинику, где было сделано медицинское обследование, которое выявило перелом со смещением большого пальца левой руки и трещину правой ключицы.

- По окончанию первого раунда в углу Шамиль сказал мне, что почувствовал сильную боль в левой руке, было похоже, что у него перелом, - цитирует пресс-служба спортсмена Джамбулатова. - Я сказал, потерпи, надо забыть про боль и драться до конца. Преимущество было на стороне Шамиля. Я делал установку ему, терпеть боль и довести бой до конца. Я был уверен, что Шамиль выиграет бой, но четвертом раунде он уже не чувствовал руку, не мог ею нормально бить и держать захват. Мы не думали, что травмы окажутся серьезными.