Аскем снялся с боя против Шлеменко

Английский боец Скотт Аскем, которому предстоял бой с россиянином Александром Шлеменко в рамках Russian cagefighting championship (RCC), не сможет принять участие в турнире из-за травмы. Поединок должен был пройти в Екатеринбурге 15 декабря.

- У Аскема травма, которую он получил во время тренировок, - цитирует РИА Новости промоутера турниров RCC Николая Клименко. - Мы получили заключение врача, где говорится о запрете физических нагрузок. Мы всегда готовы к таким ситуациям - всегда есть риск того, что боец может "слететь". Поэтому сейчас подбираем достойного соперника для Александра Шлеменко, думаю, что имя будет известно в ближайшее время.

Напомним, экс-чемпион Bellator в среднем весе Шлеменко в октябре в США проиграл соотечественнику Анатолию Токову в своем последнем бою по контракту с Bellator. Для 34-летнего россиянина это поражение стало третьим подряд. Всего в активе Шлеменко 56 побед при 12 поражениях, на счету 30-летнего Аскема 17 побед и четыре поражения.