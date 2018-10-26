Артем Лобов: "Макгрегор заслуживает реванша с Нурмагомедовым"

Боец команды Конора Макгрегора Артем Лобов выразил мнение, что ирландец заслуживает незамедлительного реванша с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

– Думаю, что есть смысл в незамедлительном реванше, – приводит слова Лобова MMAJunkie. – Благодаря Конору UFC заработала. Хабиб в том числе заработал намного больше денег, чем когда-либо. Так почему бы не дать ему реванш?



Конор всегда принимает бои, хотя ему часто меняли соперников. Он на это не обращал внимание и просто брал бои. Настоящий боец. Боец бойцов. Настоящий мужчина. Поэтому дайте ему этот бой.

Для этого нужен хороший тренировочный лагерь. Хабиб – серьезный соперник. Конор допустил много ошибок. Нужно их исправить. Никакой спешки.