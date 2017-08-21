Артем Лобов: "Хабиб стал так популярен в России благодаря Макгрегору"

Спарринг-партнер чемпиона UFC Конора Макгрегора Артем Лобов считает, что ирландский боец сделал многое для популяризации ММА в России. Говоря о возможном поединке Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым, он предположил, что их поддержит примерно равное количество болельщиков.

– Когда я говорю с российскими бойцами, они благодарят Конора, – цитирует MMAFitghting Лобова. – Они считают его одним из главных факторов популярности ММА в России. Сложно сказать, кто более влиятелен в России, выбирая между Конором и Хабибом. Честно говоря, мне кажется, что Нурмагомедов стал так популярен в России из-за Макгрегора.

Многие в России недовольны тем, как Хабиб ведет себя. Он дерется редко, часто отказываясь от боев. Когда они смотрят на Конора, то видят парня, который ни разу не отказался от боя. Он делает то, о чем говорит. Это очень нравится российской публике.

Бой между Конором и Хабибом? Если он состоится в России, поддержка болельщиков разделится пополам. Будет 50 на 50.