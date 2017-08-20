Артем Лобов: "Бой Макгрегора и Нурмагомедова все ближе"

Артем Лобов, российский боец ММА и спарринг-партнер Конора Макгрегора, в интервью "Известиям" отметил, что бой ирландца с Хабибом Нурмагомедовым состоится после его поединка по правилам бокса с Флойдом Мейвезером.

— Имя Макгрегора постоянно связывают с другим бойцом смешанных единоборств — непобежденным Хабибом Нурмагомедовым. Как вы думаете, когда состоится их встреча?

— Я прекрасно знаю Хабиба. Он сильный боец и великолепный человек. Их бой все ближе с каждым днем. Конор — чемпион UFC, Хабиб — первый номер рейтинга и обязательный претендент. Думаю, сразу после поединка между Макгрегором и Мейвезером можно будет планировать бой с Хабибом.

— Ходят слухи, что он может пройти в России.

– Это было бы замечательно! Для нашей страны это было бы большим событием. Турнир подобного уровня с таким поединком будет интересен для всего мира!

— В России есть возможности для проведения турнира UFC?

— Безусловно! Смешанные бои сейчас пользуются безумной популярностью. Посмотрите, какие великолепные турниры по ММА проходят по всей стране. А если пройдет еще и турнир по UFC, то это пойдет только на пользу!

— Вы бы хотели поучаствовать в этом турнире?

— Безусловно! Это было бы великолепно!