 Артем Фролов за 1.40 победил "Азербайджанского Терминатора". ЕДИНОБОРСТВА / ММА - ММА. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
23:50 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Артем Фролов за 1.40 победил "Азербайджанского Терминатора"

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Россиянин Артем Фролов одержал досрочную победу над азербайджанцем Талехом Наджафзаде в рамках турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 77 в весе до 83,8 кг. Поединок продлился 1 минуту 40 секунд и завершился в первом раунде. Наджафзаде по прозвищу "Азербайджанский Терминатор" оказался на настиле и после серии добивающих сдался. 

В главном поединке вечера встретятся ученик Федора Емельяненко, экс-чемпион M-1 Challenge Виктор Немков и бразилец Ронни Маркес.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Durmashina

Ставь лойс, если думал что речь о букмекерской котировке)))

23:53