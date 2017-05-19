Артем Фролов за 1.40 победил "Азербайджанского Терминатора"

Россиянин Артем Фролов одержал досрочную победу над азербайджанцем Талехом Наджафзаде в рамках турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 77 в весе до 83,8 кг. Поединок продлился 1 минуту 40 секунд и завершился в первом раунде. Наджафзаде по прозвищу "Азербайджанский Терминатор" оказался на настиле и после серии добивающих сдался.

В главном поединке вечера встретятся ученик Федора Емельяненко, экс-чемпион M-1 Challenge Виктор Немков и бразилец Ронни Маркес.