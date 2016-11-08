Апелляцию на досрочное освобождение Александра Емельяненко рассмотрят 24 ноября

Пресс-секретарь воронежского областного суда Лада Петина сообщила, что апелляция на досрочное освобождение из колонии Александра Емельяненко будет рассмотрена 24 ноября. Ранее боец был приговорен к 4,5 года заключения и штрафу в 50 тысяч рублей. Он был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и похищении паспорта потерпевшей.

Позже решение Борисоглебского городского суда предполагало, что Емельяненко будет проходить исправительные работы в течение 2 лет и 23 дней.

Решение вступило в силу 27 октября, но в последний день для обжалования в суд поступило апелляционное представление со ссылкой на "неправильное применение судом материального закона при замене наказания". В связи с этим материал был направлен в апелляционную инстанцию Воронежского областного суда.

- Дата рассмотрения назначена на 24 ноября, на 10.30 по московскому времени, - приводит РИА слова Петиной.