"Анжи" поддержал Нурмагомедова

"Анжи" выразил поддержку российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в преддверии боя с Эдсоном Барбозой. Напомним, Нурмагомедов проведет бой в рамках шоу UFC 219 против Барбозы в ночь на 31 декабря Ориентировочное время начала поединка – 7.30 по московскому времени.

"Хабиб, мы долго ждали твоего возвращения! Все мы верили, что ты преодолеешь все препятствия и в очередной раз докажешь всему миру, что лучший и непобедимый боец. Завтра тебе предстоит непростой бой, но все мы верим в тебя и желаем тебе победы! Также, пользуясь случаем хотели бы поздравить тебя с рождением сына. Вперед, Хабиб, мы с тобой!" - обратилась пресс-служба "Анжи" к Нурмагомедову.