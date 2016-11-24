10:44 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Антонио Силва: "Нурмагомедов порвет Макгрегора на куски"

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Боец смешанных единоборств Антонио Силва считает, что россиянин Хабиб Нурмагомедов справится с Конором Макгрегором, если бой между ними состоится. Ранее Нурмагомедов изъявлял желание провести поединок с ирландцем, который взял титулы в двух весовых категориях.

– Ирландец сегодня – главная звезда UFC, – цитируют "Известия" Силву. – Он не только великолепный боец, но и шоумен. Он умеет делать шоу, работать на публику. Но если смотреть правде в глаза, Хабиб разорвет его на куски. У Макгрегора нет ни единого шанса в поединке с российским Орлом.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/646715

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Gordon

Приятно.

12:01

СереХа

Подписываюсь

11:20

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