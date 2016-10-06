Андрей Рябинский: "Спор Емельяненко и Кадырова не должен превращаться в конфликт"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский считает, что спор между Федором Емельяненко и организаторами турнира в Грозном превращается в конфликт. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко осудил бои с участием детей на турнире в Грозном.

– Мне очень не нравится, что получилось так, что с одной стороны – Федор Емельяненко, которого я очень уважаю, с другой стороны – Рамзан, которого я тоже очень уважаю, – приводит "Р-Спорт" слова Рябинского. – По большому счету, из-за ерунды все это раздулось в серьезную разборку, противостояние. Одни зачем-то занимают одну сторону, другие зачем-то занимают другую сторону. Мне очень не хочется, чтобы это противостояние было, потому что и тот, и другой многое сделали для спорта. Мне бы очень хотелось, чтобы накал этих страстей ушел.

Есть официальные органы, в которые можно обратиться, и они проведут проверку и дадут свою оценку этому мероприятию. Не надо нам раздувать в СМИ это как конфликт. Очень плохо, что это превращается в конфликт, это не должно быть конфликтом, потому что высказывать можно любые позиции. У всех свое мнение – у Рамзана какое-то мнение, у Федора какое-то мнение... Но все, что я бы хотел – чтобы это не перешло в категорию ожесточенного противостояния. И тем более, надо понимать, что на том и на другом лежит серьезная ответственность, потому что это некий раскол.