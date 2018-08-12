Андрей Орловский: "На бой с Абдурахимовым буду выходить под флагом Белоруссии, а не США"

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе белорус Андрей Орловский сообщил, что выйдет на бой с россиянином Шамилем Абдурахимовым в Москве под флагом Белоруссии, а не США.

Первый в истории турнир UFC в России состоится 15 сентября в московском спорткомплексе "Олимпийский". Ранее Орловский заявлял, что может выйти на бой с Абдурахимовым под флагом США.

– Главная задача – показать красивый бой. Неординарные и эпатажные действия? Я перерос это все. Единственное, когда у меня подобное было – это в 2005-2006 годах словесная перепалка с Тимом Сильвией, – цитирует "РИА Новости" Орловского. – И то это было ни о чем. А Конора (Макгрегора), например, можно любить или нет, но он делает шоу. Выход на бой 15 сентября под флагом США? Я что-то такое сказал, но это чисто, как вы говорите, для того, что нужен эпатаж. Но выходить я буду под белорусским флагом.