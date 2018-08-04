Андрей Корешков: "Если Хабиб покажет то, что обычно, то выиграет все пять раундов у Макгрегора"

Российский боец смешанного стиля Андрей Корешков поделился ожиданиями от боя между чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Поединок за титул чемпиона UFC состоится 6 ноября.

– Я вижу в этом бою преимущество Хабиба. Если он покажет то, что обычно показывает, то выиграет все пять раундов, а возможно, где-то каким-то приемом закончит бой и досрочно, – отметил Корешков. – При этом, я не хочу давать точный прогноз, потому что в боях может случиться все, что угодно.

Есть шанс, что у Конора пройдет его удар, которым он вырубал соперников не раз. Бывает так, что один боец явно выигрывает бой, а затем в конце пропускает один удар и бой заканчивается. Главное, что контракт подписан, бой анонсирован, теперь осталось, чтобы он еще состоялся, ведь от травм не застрахован ни один боец. (Михаил ПОТАПОВ)