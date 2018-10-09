Андрей Кириленко - о драке Хабиба: "Получил незабываемые эмоции"

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мнением о массовое драке, которая произошла на турнире UFC 229 после боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. По его словам, действий разворачивалось рядом с ним.

- Сразу после окончания боя Хабиб Нармагомедов выпрыгнул из октагона именно в то место, где сидел я, - цитируют Кириленко "Известия". - Драка между ним и Дилланом Дэнисом, который весь поединок выкрикивал оскорбления в адрес российского бойца, переросла в масштабную потасовку. Все это разворачивалось в метре от меня. Я не участвовал в драке, но получил незабываемые эмоции. Впрочем, как и все пришедшие в этот вечер фанаты смешанных единоборств.

Уверен, что именно эта потасовка сделает поединок Хабиба и Конора историческим. Таким как бой Майка Тайсона и Эвандера Холифилда, когда Майк откусил часть уха своему сопернику. Зрители шли на это противостояние, чтобы посмотреть на что-то из ряда вон выходящее, что-то экстраординарное. И они получили это шоу, эмоциональную искру, которая запомнится на долгое время.