Андерсон Силва: " Возможно, Макгрегор боится проиграть мне, старику, но я готов"

Экс-чемпион UFC Андерсон Силва высказался об ирландском бойце Коноре Макгрегоре. Он рассказал, что с нетерпением ждет боя с ним.

- Жду информации от UFC по поводу моего следующего боя, я упорно тренируюсь, - приводит MMA Fighting слова Силвы. - Я принял вызов от Конора Макгрегора, но никогдане говорил об этом бое с UFC. Но я уже готов, ребята. Я тренируюсь каждый день. Я никогда не теряю концентрацию. Жду своего следующего испытания. Возможно, Макгрегор боится проиграть мне, старику, но я готов.

Напомним, что ирландец в поединке за титул чемпиона UFC уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. После боя в октагоне и за его пределами завязалась драка.