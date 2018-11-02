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Андерсон Силва: " Возможно, Макгрегор боится проиграть мне, старику, но я готов"

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Экс-чемпион UFC Андерсон Силва высказался об ирландском бойце Коноре Макгрегоре. Он рассказал, что с нетерпением ждет боя с ним.

- Жду информации от UFC по поводу моего следующего боя,  я упорно тренируюсь, - приводит MMA Fighting слова Силвы. - Я принял вызов от Конора Макгрегора, но никогдане говорил об этом бое с UFC. Но я уже готов, ребята. Я тренируюсь каждый день. Я никогда не теряю концентрацию. Жду своего следующего испытания.  Возможно, Макгрегор боится проиграть мне, старику, но я готов.

Напомним, что ирландец в поединке за титул чемпиона UFC уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. После боя в октагоне и за его пределами завязалась драка.

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