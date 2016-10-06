Анатолий Токов: "Я бы не разрешил восьмилетним детям участвовать в боях по правилам профессионального ММА"

Боец смешанного стиля, член команды Fedor Team Анатолий Токов выразил мнение, что детские бои по правилам ММА, которые прошли 4 октября в Грозном на турнире Grand Prix Akhmat 2016, следовало проводить по правилам любительского ММА. Сегодня пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что произошедшее является поводом для расследования надзорными органами.

– Если бы я был организатором данного турнира, я бы не разрешил в нем участвовать детям, – сказал Токов. – По крайней мере, по правилам профессиональных смешанных единоборств, без защитной экипировки. Ведь восьми-десятилетние дети могут получить травму, причем как физическую, так и психологическую. Может быть, кто-то после этого примет решение больше не заниматься ММА, или еще что-то. (Борис КРИВИН)

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