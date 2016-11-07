Али Багаутинов: "Хоригучи - силен, но победа будет за мной!"

Али Багаутинов, занимающий восьмую строчку в своей весовой категории в рейтинге UFC, готовится провести бой с японцем Киоджи Хоригучи, который пройдет в рамках турнира UFC Fight Night 98 в североирландском Белфасте. 31-летний российский боец ММА не сомневается в положительном исходе своего поединка.

– Я просмотрел всего один бой Хоригучи, – сказал "Известиям" Багаутинов. – Нет сомнений, что это достойный и сильный оппонент, с которым мне предстоит интересное противостояние. Он – ярко выраженный ударник, на его счету 19 боев, в которых он одержал 17 побед и потерпел лишь два поражения, причем ни разу не проигрывал нокаутом. Я видел его бой с Деметриусом Джонсоном – ему он уступил лишь на последних секундах завершающего раунда. Я сам противостоял этому сопернику и знаю, насколько он хорош. Киоджи безусловно силен, но победа будет за мной! Надеюсь, после этого боя у меня будет возможность взять реванш у двух моих обидчиков – Дзозефа Бенавидеса и Деметриуса Джонса.

На бой в Белфасте я полечу за три-четыре дня, так как мне не понадобится дополнительное время на акклиматизацию, – продолжил российский спортсмен. – Безусловно, это неоспоримый плюс в подготовке к поединку – мне намного проще готовиться в России, чем в США или Канаде, куда приходится прилетать минимум за месяц до боя – из-за процесса акклиматизации часть подготовительного периода также приходится проводить за океаном, а это не может положительно сказаться на подготовке.