Алексей Титов: "Хочу организовать бой Александр Емельяненко - Иван Штырков"

Известный российский промоутер Алексей Титов готов не только рассмотреть возможность организации боя Александру Емельяненко, но уже может предложить ему соперника. По его словам, им может стать призер двух чемпионатов России по самбо, непобежденный Иван Штырков.

- Пусть представители Саши свяжутся с нами, и мы все обсудим, - сказал Титов. - Возможно, интересно было бы провести бой Александра против Ивана Штыркова. Ване, я думаю, тоже интересен был бы этот бой. Но я пока не обсуждал с ним такую возможность.

Иван Штырков провел 7 профессиональных поединков по правилам смешанных единоборств, в каждом из которых одержал победу.

Адександр Емельяненко провел в ММА 30 поединков (24 победы, 6 поражений). В мае 2015 года он был осужден за насильственные действия сексуального характера и приговорен к 4,5 года лишения свободы. Сегодня спортсмена освободили по УДО. (Борис КРИВИН)

Александру Емельяненко назначены исправительные работы вместо срока в колонии