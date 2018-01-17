Алексей Олейник: "UFC закончил переговоры с Россией, турниру у нас в стране - быть"

Российский боец Алексей Олейник заявил, что сегодня, 17 января UFC подписал соглашение с Россией.

- Сегодня было подписано соглашение между UFC и Россией. Турнир официально заходит в нашу страну. UFC в России - быть! – сказал Олейник в видео, опубликованном на его странице в Инстаграме.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 14 или 15 сентября в Москве состоится шоу UFC. В рамках мероприятия может состояться бой с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова. Среди его наиболее вероятных соперников называется ирландский чемпион UFC Конор Макгрегор.

Нурмагомедов против Макгрегора в Москве. Это реально?