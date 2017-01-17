Алексей Олейник: "У меня есть контракт на пять боев в UFC"

Боец смешанных единоборств Алексей Олейник сообщил, что не собирается завершать свою карьеру. У россиянина есть контракт еще на пять боев в UFC. В ночь на воскресенье Олейник победил поляка Виктора Пешту на турнире UFC 103. Эта победа стала 51 в карьере 39-летнего бойца.

- Еще до окончания моего прошлого контракта, где оставался один бой, UFC предложил мне новый контракт на шесть боев, - приводит "Р-Спорт". - И бой с Пештой входил уже в новый контракт. Но проведу ли я эти пять боев или нет, никто не знает. Ведь в UFC могут уволить, как только ты начинаешь плохо выступать. Так что это зависит от того, как я буду выступать. Так образом, карьеру я не планирую завершать, еще повоюем. Про следующий бой пока говорить рано, но долго простаивать без боев я не собираюсь.

Я не считаю, что в UFC есть слабые ребята. Пешта был в очень хорошей форме, с другими некоторыми ребятами он вполне хорошо бы выступил. Если бы у меня была бы возможность общаться с UFC, то я бы попросил дать ему возможность еще на один бой. Возможно, с его стороны был какой-то недостаток опыта в силу возраста. Так что в этом бою нестандартное сделал я, а не то, что Пешта слабый. Это хороший и крепкий соперник.