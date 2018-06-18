Алексей Олейник: "Шансы победить Емельяненко у меня есть, но я не хотел бы драться с ним"

Россиянин Алексей Олейник признался, что не хотел бы провести еще один бой с россиянином Федором Емельяненко. Тем не менее, он считает, что сейчас бы результат поединка был бы другим.

- Я не хотел бы драться против Федора Емельяненко, но шансы его выиграть у меня есть, - цитирует Tofight.ru Олейника. - В нашем первом бою мой вес был 83 килограмма, а сейчас я вешу около 106-110 килограмм, не меньше чем у Федора, поэтому, мне кажется, что поединок бы сложился по-другому. Но зачем мне драться с россиянином? Я дерусь в UFC, чувствую себя комфортно.