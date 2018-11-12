Алексей Олейник подписал контракт с UFC на новых условиях

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник, представляющий “Архангел Михаил”, подписал новый контракт с UFC. Соглашение рассчитано на восемь поединков.

Олейник отметил, что контракт подписан на более привлекательных условиях, и рассказал о своем желании встретится с бойцами из первой пятерки, в том числе и с экс-чемпионом в тяжелом весе Стипом Миочичем и вторым номером рейтинга UFC Дерриком Льюисом.

- Хотя мне до сих пор соперник не назначен, но контракт на дальнейшее сотрудничество с UFC предложен. Подписан. Поэтому увидимся в клетке, надеюсь, скоро, - сказал Олейник.

41-летний россиянин (57-11) выступает под эгидой UFC с 2014 года и провел в организации восемь поединков, шесть из которых выиграл. Сейчас он идет на восьмой строчке рейтинга в дивизионе тяжеловесов.