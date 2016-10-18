Алексей Олейник поддержал Емельяненко в вопросе о боях детей в Грозном

Известный боец Алексей Олейник назвал справедливыми замечания главы Союза ММА России Федора Емельяненко в отношении боев с участием детей в Грозном. 4 октября в столице Чечни прошел турнир по смешанным единоборствам, в рамках которого выступили юные спортсмены, включая трех сыновей Рамзана Кадырова. Глава Союза ММА России Федор Емельяненко жестко высказался относительно боев, после чего подвергся жесткой критике со стороны некоторых общественных деятелей и главы Чечни Рамзана Кадырова. Позднее Кадыров обратился ко всем с просьбой прекратить оскорблять Емельяненко. И все нелециприятные сообщения в адрес главы ММА были удалены со страниц в социальной сети Instagram. В понедельник Министерство спорта РФ провело заседание рабочей группы и постановило, что детские бои прошли по неустановленным правилам.

– Федор как президент Союза ММА сделал верное замечание, за что был многими оскорблен, – цитирует ТАСС Олейника. – Это некрасивая ситуация, которая не лезет ни в какие ворота. Если мы живем в правовом государстве, давайте следовать его законам. А в данной ситуации критика шла в выражениях практически на дворовом жаргоне.

Мне непонятно, как можно говорить таким людям, как Емельяненко – "твое время прошло". Это легенда, как Бувайсар Сайтиев, как Александр Карелин. Им что, то же самое говорить будут?

Если есть вид спорта, должен быть и детский, но с соответствующими правилами. Есть детский бокс, карате, дзюдо, но на детском уровне опасность сведена к минимуму засчет защитного оборудования, запрета опасных приемов. Дети по 4-5 лет дерутся в карате и тхэквондо, и ничего.