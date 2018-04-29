Алексей Олейник: "Не удивлен таким исходом. Так и думал, что Емельяненко выиграет быстро"

Российский боец MMA Алексей Олейник прокомментировал победу Федора Емельяненко над американцем Фрэнком Мирой. Россиянин взял верх благодаря нокауту на 49-й секунде.

– Поздравляю Федора и Россию с победой! Я не удивлен таким исходом. Я предполагал, что бой и будет так и столько длиться. Миру не нужно было работать в стойке, а нужно было пытаться клинчевать, а Федору, естественно, не нужно было лезть с американцем в борьбу. И кто-то должен был выиграть своей сильной стороной, что сделал Федор, – цитирует "Р-Спорт" Олейника. – Если по Миру начинаешь попадать, то он начинает немного мешкаться, опускать голову и идти не в мастерский клинч.